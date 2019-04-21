نادر شوقي يفجر مفاجأة عن إصابة رمضان صبحي

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تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

رمضان صبحي

فجر نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمُعار من صفوف فريق هدريسفيلد الإنجليزي، مفاجأة عن إصابة اللاعب التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق الماضية في العضلة الأمامية التي منعته من المشاركة في مواجهة فريقه أمام بيراميدز وخسرها الأحمر بهدف دون رد. وقال وكيل رمضان صبحي في تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة الجونة وطلائع الجيش، إن فريق هدريسفيلد قرر سفر رمضان صبحي لألمانيا للعلاج، الذي قد يستغرق 10 أيام على أن يتم عرض التقارير الطبية على طبيب الفريق الإنجليزي.

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وخضع رمضان صبحي لأشعة رنين مغناطيسي على العضلة الأمامية وأثبتت معاناة اللاعب من إجهاد شديد، يستلزم راحة لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حيث وضع خالد محمود طبيب الأهلي برنامجا تأهيليًا لرمضان للتعافي من الإصابة، إلا أن إدارة فريق هدريسفيلد الإنجليزي قررت سفر اللاعب لألمانيا من أجل الخضوع لفحص