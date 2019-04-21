شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جون أنطوي بالتواء في أنكل القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمين رفعت، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، عن إصابة جون أنطوي، مهاجم الفريق، بالتواء في مفصل أنكل القدم، وذلك خلال مباراة الفريق مع الاتحاد السكندري، الجمعة.

وينتظم فريق المقاصة في التدريبات الجماعية، الإثنين، تحت قيادة جمال عمر، المدرب العام، وأحمد حسام، مدرب الفريق، بعد قبول مجلس الإدارة استقالة طلعت يوسف، المدير الفني للفريق.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الـ30 للدوري العام.