شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا لدجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اليوم الأحد، التدريبات الجماعية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة وادي دجلة ضمن مسابقة الدوري العام.

كان الجهاز الفنى بقيادة سيدومير يانوفيسكى قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الزمالك.

ويسعى الإسماعيلي للفوز في المباراة القادمة للتقدم في جدول المسابقة، حيث يحتل المركز السابع بـ37 نقطة.