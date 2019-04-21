شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا لدجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اليوم الأحد، التدريبات الجماعية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة وادي دجلة ضمن مسابقة الدوري العام.
كان الجهاز الفنى بقيادة سيدومير يانوفيسكى قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الزمالك.
ويسعى الإسماعيلي للفوز في المباراة القادمة للتقدم في جدول المسابقة، حيث يحتل المركز السابع بـ37 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يستأنف تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا لدجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.