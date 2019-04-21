الفتح في إجازة أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة عقب تلقي الفتح هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة أمام النصر الخميس الماضي في الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منح مدير الجهاز الفني للفريق، التونسي فتحي الجبال، جميع اللاعبين إجازة لمدة 7 أيام، تنتهي في 26 أبريل الحالي الموافق الجمعة المقبل، حيث سيعاود الفريق تدريباته استعدادا لمباراتيه المتبقيتين في الموسم، وفيهما يحل ضيفا على الاتحاد في 11 مايو المقبل بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ29 للدوري، فيما يختتم موسمه ومواجهاته الرسمية باستضافة الرائد في 16 مايو على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن الجولة الـ30 والأخيرة للدوري. ويحتل الفتح المركز الثامن برصيد 35 نقطة.



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