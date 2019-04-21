أولى صفقات الوحدة.. حارس مرمى مميز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرض حارس المرمى المصري محمد عواد على إدارة نادي الوحدة البدء في البحث من الآن عن حارس مرمى مميز ليتصدى إلى مهمة الوقوف بين الخشبات الثلاث في الموسم المقبل بدلا منه، وذلك بعد أن أعلن اللاعب أمس الأول وتحديدا عقب خسارة فريقه أمام الأهلي 2-3 ضمن الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رحيله عن فرسان مكة وعدم تجديد إعارته.

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وكان عواد التحق بالوحدة بداية الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي المصري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وحسب تصريحات اللاعب الفضائية، فإنه يدرس عروضا أخرى تلقاها عن طريق وكيل أعماله، مؤكدا أنه سيفصل في هذه العروض بالاتفاق مع إدارة ناديه الأصلي، الإسماعيلي المصري.

يذكر أنه تبقت للوحدة مباراتان فقط في الموسم، وذلك في الجولتين الـ29 والـ30 لدوري الأمير محمد بن سلمان، حيث يستضيف القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن الجولة الـ29، فيما يرحل لمواجهة الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الجولة الـ30 والأخيرة، ولكن لن يكون بمقدور فرسان مكة الاستفادة أو التضرر من المباراتين، حيث إن فوزه فيهما لا يسعفه لاحتلال مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، كما أن خسارته فيهما لا تؤثر على بقائه، فيما سيبحث فقط عن تحسين مركزه.