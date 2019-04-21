منصور أول رباع يحقق ذهبية آسيوية للسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتزع الرباع السعودي، منصور آل سليم أمس 3 ميداليات ذهبية في افتتاح منافسات بطولة آسيا للكبار لرفع الأثقال المقامة حاليا بمدينة نينغبو الصينية، وذلك بعد تتويجه بطلا في الخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن 55 كجم، ليصبح أول رباع يحقق ميدالية ذهبية آسيوية للكبار في تاريخ رفع الأثقال السعودية، محققا بذلك إنجازا استثنائيا في تاريخ اللعبة على المستوى المحلي.

وبارك رئيس اللجنة الأولمبية السعودية رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي لآل سليم إنجازه، حيث قال «أبارك للبطل منصور آل سليم حصوله على 3 ميداليات ذهبية في الخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن 55 كجم لرفع الأثقال».

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من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بالإنجاز الكبير التي حققه آل سليم، واعتلائه منصة الذهب في المحفل الآسيوي الكبير، مؤكدا من جديد قدرة الأثقال السعودية على رفع العلم السعودي، وعزف السلام الملكي في جميع المحافل الدولية والقارية بوجود نخبة من الرباعين الأبطال، مشيرا إلى أن العمل قائم في رياضة رفع الأثقال السعودية التي تعد أهم روافد الإنجازات السعودية في جميع المسابقات عبر تاريخها المشرف.

فيما أبدى منصور آل سليم (31 سنة) سعادته بتتويجه بطلا لآسيا، مهديا الإنجاز للوطن، مشددا على أن تكريم خادم المحرمين الشريفين له مع زملائه كان الحافز الأكبر له في تخطي جميع العقبات للتتويج بالذهب وإهدائه له - حفظه الله -.

وأضاف «اجتهدنا وتحملنا الكثير من أجل الوصول لهذا المنجز الكبير، وتتويجي بالذهب كأول رباع سعودي يحقق ميدالية ذهبية آسيوية للكبار، مدعاة للفخر، وحافز كبير لي لتقديم الأكثر في البطولات القادمة، وأهمها بطولة العالم المقبلة».

وتستمر مشاركة رباعي الأخضر في بطولة آسيا بخوض الرباع عبدالرحمن البلادي منافسات وزن 67 كجم، والرباع محمود آل احميد في وزن 73 كجم، فيما يختتم الرباع علي الخزعل المشاركة بمنافسات وزن 96 كجم.