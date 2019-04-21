مانشستر سيتي يفسد احتفالات توتنهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ثأر مانشستر سيتي لخروجه الأوروبي وأفسد احتفالات توتنهام بالتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بالتغلب عليه 1-0 أمس في افتتاح مباريات المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري موقتا حيث رفع رصيده إلى 86 نقطة بفارق نقطة أمام ليفربول الذي يواجه كارديف سيتي اليوم.

وتجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام أرسنال وتشيلسي ليصبح مهددا بفقد المركز الثالث لمصلحة أي منهما مع ختام مباريات المرحلة.

والمباراة هي الثالثة بين الفريقين في غضون 12 يوما، حيث التقيا في دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي وفاز توتنهام 1-0 على ملعبه ذهابا، ثم خسر 3 - 4 على ملعب مانشستر سيتي الأربعاء الماضي إيابا ليتأهل توتنهام إلى المربع الذهبي بفارق الأهداف.

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وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بالهدف المبكر الذي سجله لاعب الوسط الشاب فيل فودين (18 عاما) في الدقيقة الخامسة بعد هجمة منظمة للفريق، حيث تلاعب برناردو سيلفا بدفاع توتنهام ثم لعب الكرة عالية من الناحية اليمنى وهيأها سيرخيو أجويرو برأسه أمام المرمى فلم يجد فودين أي صعوبة في مقابلتها بضربة رأس ليضع الكرة في المرمى على يسار الحارس باولو جازانيجا.

ومنح الهدف فريق مانشستر سيتي دفعة معنوية هائلة، حيث واصل الفريق هيمنته على مجريات اللعب في الدقائق التالية.

وتعددت الفرص الضائعة من مانشستر سيتي في وسط الشوط الثاني، حيث بذل أجويرو جهدا كبيرا وشكل إزعاجا مستمرا للضيوف لكنه اصطدم بالدفاع المتكتل من توتنهام.

وتغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء لتوتنهام إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

وتوترت أعصاب لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة التي شهدت أكثر من مشادة بين لاعبي الفريقين لكن الحكم تدخل في الوقت المناسب لفض هذه المشادات قبل انتهاء المباراة بالفوز المثير لمانشستر سيتي.