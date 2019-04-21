الهلال ثاني بطولة دبي للناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حل فريق الهلال ثانيا في بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق محلية وعالمية، فيما توج بالكأس والميداليات الذهبية، فريق سي آر فلامنجو البرازيلي، للمرة الثانية على التوالي نتيجة فوزه على الهلال الذي توج بالفضة 3-1.
وحل فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث عقب فوزه في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، على شباب الأهلي دبي 4-1، ونال الميداليات البرونزية.
وتوج الفائزين، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان والنجم العالمي عمر كانوتيه.
جوائز البطولة:
• هداف البطولة:
عبدالله الرديف (الهلال)
• أفضل لاعب:
دييجو دو سانتوس (فلامنجو)
• أفضل حارس:
سيلاز أوستريزينسكي (بوروسيا دورتموند)
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