الهلال ثاني بطولة دبي للناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حل فريق الهلال ثانيا في بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق محلية وعالمية، فيما توج بالكأس والميداليات الذهبية، فريق سي آر فلامنجو البرازيلي، للمرة الثانية على التوالي نتيجة فوزه على الهلال الذي توج بالفضة 3-1.

وحل فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث عقب فوزه في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، على شباب الأهلي دبي 4-1، ونال الميداليات البرونزية.

وتوج الفائزين، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان والنجم العالمي عمر كانوتيه.

جوائز البطولة:

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• هداف البطولة:

عبدالله الرديف (الهلال)

• أفضل لاعب:

دييجو دو سانتوس (فلامنجو)

• أفضل حارس:

سيلاز أوستريزينسكي (بوروسيا دورتموند)