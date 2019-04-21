السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) توج رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، فريق الكرة الطائرة بنادي الهلال كأس بطولة السعودية للكرة الطائرة عقب تغلبه في النهائي أمس على الاتحاد 3-2 في المواجهة التي جرت بصالة الهيئة العامة للرياضة بجدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كأس الطائرة زرقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.