شكرا لقرائتكم ياسر رضوان يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك ياسر رضوان نجم الأهلى السابق والمدير الفنى السابق لجمهورية شبين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى صباح ثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ووجه نجم الأهلى السابق الدعوة لكل أطياف الشعب المصرى للنزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك لحماية استقرار الوطن فى الوقت الذى أكد فيه رضوان على أنه شارك ومعه كل أفراد عائلته، وذلك من أجل تربية أبنائه على المشاركة السياسية التى تساهم فى بناء الأوطان.



ياسر رضوان

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.