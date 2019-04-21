شكرا لقرائتكم الدوري المصري الممتاز.. الإنتاج الحربى يرحب بتأجيل مباراته مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدوري المصري الممتاز يشهد ترحيب نادى الإنتاج الحربى، بتأجيل مباراته مع الزمالك، المحدد لها 1 مايو المقبل، فى الأسبوع 31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، الذى يحتل صدارته الفريق الأبيض حاليا بالتساوى مع بيراميدز فى النقاط حيث لكل فريق 60 نقطة.

الدوري المصري الممتاز.. الإنتاج يرحب بمساعدة الزمالك

الدوري المصري الممتاز، قال خالد مهدى لـ"الخليج 365"، إن ناديه يرحب بمساعدة أى ناد مصرى يشارك فى بطولة قارية ولن يقف أمام رغبة الزمالك حول تأجيل اللقاء فى حالة التوصل مع اتحاد الكرة لاتفاق رسمياً حول ذلك، مؤكداً أنه حتى الآن لم تصل أية مخاطبات رسمية سواء من الزمالك أو اتحاد الكرة حول طلب تأجيل اللقاء.

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الدوري المصري الممتاز.. الزمالك يطلب تأجيل المباراة

الدوري المصري الممتاز، كانت الساعات الماضية قد شهدت تأكيدات من جانب مسئولى الزمالك حول طلب تأجيل مواجهة الإنتاج الحربى، بسبب ارتباط الأبيض بمواجهتى نصف الكونفدرالية، حيث سيقام لقاء الذهاب يوم 28 أبريل الجارى فى برج العرب ثم لقاء العودة خارج مصر يوم 5 مايو.

الدوري المصري الممتاز، من جانبه، ينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الهلال والنجم الساحلى بعد تأهل الفريق الأبيض إلى نصف نهائى البطولة عقب تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى، كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قد قرر إقامة مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى فى "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب استاد الجيش بالسويس، يوم 22 أبريل الجارى فى ظل الأحداث السياسية التى تعيشها السودان فى الوقت الحالى، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.