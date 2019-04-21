شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعلن الموافقة على تأجيل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أنه لا يوجد مانع لديهم فى تأجيل مباراة الزمالك، المحدد لها 1 مايو المقبل، فى الأسبوع 31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى يحتل صدارته الفريق الأبيض حالياً بالتساوى مع بيراميدز فى النقاط حيث لكل فريق 60 نقطة.

وقال خالد مهدى لـ"الخليج 365"، إن ناديه يرحب بمساعدة أى نادٍ مصرى يشارك فى بطولة قارية، ولن يقف أمام رغبة الزمالك حول تأجيل اللقاء فى حالة التوصل مع اتحاد الكرة لاتفاق رسمياً حول ذلك، مؤكداً أنه حتى الآن لم تصل أية مخاطبات رسمية سواء من الزمالك أو اتحاد الكرة حول طلب تأجيل اللقاء.

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وشهدت الساعات الماضية تأكيدات من جانب مسئولى الزمالك حول طلب تأجيل مواجهة الإنتاج الحربى بسبب ارتباط الأبيض بمواجهتى نصف الكونفدرالية، حيث سيقام لقاء الذهاب يوم 28 أبريل الجارى فى برج العرب ثم لقاء العودة خارج مصر يوم 5 مايو.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الهلال والنجم الساحلى بعد تأهل الفريق الأبيض إلى نصف نهائى البطولة عقب تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى، كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قرر إقامة مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى فى "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب استاد الجيش بالسويس، يوم 22 أبريل الجارى فى ظل الأحداث السياسية التى تعيشها السودان فى الوقت الحالى، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.