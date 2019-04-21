"قصة صور" أمير عزمى .. المدرب الحنين رزق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط أمير عزمى مجاهد مدرب فريق نادى الزمالك المتواجد ضمن الجهاز الفنى للسويسرى كريستيان جروس بعلاقة قوية مع جميع اللاعبين فى الفريق الأبيض . و يحرص دائما أمير عزمى على فرض أجواء من المرح على تدريبات الفريق و الوقوف بجانب اللاعبين من أجل إحتواءهم لفرض الإستقرار داخل الفريق الأبيض . و يرصد الخليج 365 لقطات توضح علاقة أمير عزمى بلاعبى الفريق فى الصور التالية :

أمير عزمى يحتضن فرجانى ساسى Advertisements

أمير عزمى يحتفل مع اللاعبين بأحد الأهداف

أمير عزمى يحمل محمود علاء فى تدريبات الزمالك

أمير عزمى مجاهد و أحمد زيزو لاعب الزمالك

أمير عزمى مع يوسف أوباما

أمير عزمى و جانب من اجواء المحر فى التدريبات

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