الخطيب يحذر لاعبى الأهلى من التهاون بعد السقوط أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، لاعبى الفريق من التهاون مرة أخرى بعد السقوط أمام بيراميدز، مشدداً على أنه لن يسمح بتكرار الخسائر وستكون هناك عقوبات قاسية ضد الجميع، خاصة أن الجميع فى النادي يحرص على توفير كل سُبل الدعم للفريق، كما أن الجماهير تساند الفريق بقوة مثلما حدث عقب الخروج الأفريقى أمام صن داونز الجنوب أفريقى ببرج العرب، حيث هتفت الجماهير للاعبين عقب المباراة وطالبتهم بنسيان الخروج الأفريقى والتركيز للفوز بالدورى.
وعقد الخطيب جلسة عاصفة مع اللاعبين أمس السبت، أكد خلالها أن مصالحة الجماهير خلال الفترة المقبلة والبداية فى مواجهة المصرى الخميس المقبل أصبحت أمراً وجوبياً.
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