شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. عمر السعيد يُحرج جروس بعد عودته للتهديف أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

برهن عمر السعيد، مهاجم الزمالك، على جدارته واستحقاقه لقيادة خط هجوم الأبيض بعدما ظهر بمستوى جيد خلال مشاركته فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة التى فاز خلالها الأبيض بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ولعب عمر السعيد دورا حاسما فى ترجيح كفة الزمالك أمام الدراويش، بعد مشاركته كبديل للمهاجم المغربى خالد بو طيب، الذى خرج بالدقيقة 26 بسبب الإصابة فى الركبة، ليثبت خطأ السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، فى استبعاده من المشاركة الأساسية للفريق، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كيف أحرج عمر السعيد جروس بعد مشاركته أمام الإسماعيلى؟.

-السعيد يُسجل ويصنع فى وجود كاسونجو

منذ بداية الموسم الجارى ولم يُعطى السويسرى كريستيان جروس، فرصة المشاركة الأساسية لعمر السعيد فى قيادة هجوم الزمالك، بعدما كان يعتمد عليه كبديلا للكونغولى كابونجو كاسونجو، قبل إعارته للوحدة السعودى فى يناير الماضى، شارك السعيد خلال مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز مع الزمالك فى 9 مباريات بعد استبعاده فى أول 3 مباريات للأبيض فى الدورى وذلك بمعدل 274 دقيقة.

على الرغم من الدقائق القليلة التى شارك فيها عمر السعيد مع الزمالك فى وجود كاسونجو إلا أنه استطاع إحراز هدف وصناعة هدفين فى الدور الأول.

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-السعيد يتألق فى الكونفدرالية

بدأ تألق عمر السعيد مع الزمالك منذ مشاركاته فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما شارك فى 8 مباريات أحرز خلالهم 3 أهداف أمام القطن التشادى واتحاد طنجة المغربى وجورماهيا الكينى.

-السعيد يسجل ويصنع أمام الدراويش

جاء نزول عمر السعيد بديلاً لخالد بوطيب، فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة، بمثابة فرصة تثبت الأقدام للسعيد لقيادة خط هجوم الزمالك، وذلك بعدما نجح فى أحرز الهدف الأول وصنع الهدف الثاني لزميله يوسف أوباما عن طريق تمريرة سحرية، شارك عمر السعيد مع الزمالك فى الدورى الممتاز خلال 18 مباراة أحرز خلالهم 3 اهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

وإجمالا شارك السعيد فى 31 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بواقع 18 مباراة بالدورى و8 مباريات بالكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالهم 6 أهداف.