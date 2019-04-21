أحمد شوبير يكشف كواليس حضور جماهير الأهلي لمباراة بيراميدز

مصراوي - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن كل ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حضور الجماهير لمباراة الأهلي وبيراميدز مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

ولعب الأهلي أمام بيراميدز بحضور ما يقرب من 5 ألاف مشجع الخميس الماضي ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ25، وخسر الأهلي بهدف أحرزه كينو.

وقبل المباراة عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا طارئا من أجل بحث قرار الأمن بشأن عدم حضور الجماهير للمباراة، وانتهت الجلسة بالإعلان عن حضور الجماهير للمباراة.

وقال شوبير من...