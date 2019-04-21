أحمد شوبير يكشف كواليس حضور جماهير الأهلي لمباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن كل ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حضور الجماهير لمباراة الأهلي وبيراميدز مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

ولعب الأهلي أمام بيراميدز بحضور ما يقرب من 5 ألاف مشجع الخميس الماضي ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ25، وخسر الأهلي بهدف أحرزه كينو.

وقبل المباراة عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا طارئا من أجل بحث قرار الأمن بشأن عدم حضور الجماهير للمباراة، وانتهت الجلسة بالإعلان عن حضور الجماهير للمباراة.

وقال شوبير من خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت" "قبل كل مباراة يكون هناك اجتماع أمني، وبالتالي تواجد ممثل من الأهلي وأخر من بيراميدز بحضور ممثل من اتحاد الكرة".

وتابع "اتحاد الكرة أكد أنه وفقا للخطابات، فإن المباراة من المفترض أن تقام بحضور الجماهير دون مشاكل، بيراميدز لم يكن لديه أي اعتراض في هذا الشأن، الأمن وجد أنه من الأفضل إقامة المباراة دون حضور الجماهير".

Advertisements

وواصل "اتحاد الكرة ليس له أي يد في هذا الأمر، لم يقم بإصدار أي توصية أو خطاب بأن المباراة دون جماهير، هذا قرار أمني ونحترمه، الأمن في بعض الأحيان يجد أنه من الأفضل إقامتها دون جماهير".

واستمر "كان هناك تواصل بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومسؤولي اتحاد الكرة وعلى رأسهم هاني أبوريدة الذي تواجد في الإمارات لحضور المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، لكي يتم ايضاح الأمور للجهات الأمنية".

وأضاف "مجلس الأهلي عقد اجتماع وهذا من حقه من أجل مناقشة الأمر، الخطيب قام بتوضيح كل الأمور للجهات الأمنية، تم التواصل مع وزير الداخلية الذي وجد أنه لا مشكله في حضور الجماهير للمباراة".

وصرح "لكن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن الأزمة وكأن هناك حرب وهذا لم يكن موجودا على أرض الواقع، كل الاجتهادات خاطئة وليس لها أساس من الصحة".

واختتم شوبير تصريحاته قائلا "تلك الاجتهادات تسببت في حالة الاحتقان التي كانت بالمباراة في أرض الملعب وحالة التوتر".