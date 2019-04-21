رئيس المقاصة: طلعت يوسف استقال لأسباب "ليس لنا علاقة بها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق تقدم باستقالته لأسباب ليس لمجلس الإدارة علاقة بها، مشيرًا إلى أنه لن يفعل الشرط الجزائي في تعاقد المدرب.

وقال عبدالسلام، في تصريحات إذاعية لأون سبورت الأحد: "تقدم طلعت يوسف باستقالته للأسف لأسباب ليس لنا أي علاقة بها كمجلس إدارة أو مسؤولين في النادي".

وأضاف: "غير صحيح ما تردد حول وجود مفاوضات مع مختار مختار (المدير الفني للإنتاج الحربي)، ليس من سياسة النادي أن نتفاوض مع مدرب آخر، وسنبحث هذا الملف بعد نهاية الموسم الحالي".

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وأوضح: "نريد التعاقد مع مدرب قادر على تنفيذ السياسة التي يضعها مجلس إدارة النادي، ومن الوارد أن يتولى مختار مختار القيادة الفنية للفريق خاصةً أنه مدرب كبير".

وأكمل: "أوضحت لطلعت يوسف أن النادي لا يتفاوض مع مختار مختار، وأنا ما يتردد عبر وسائل الإعلام ليس له أساس من الصحة، وقام مسؤولو النادي أيضًا بتوضيح هذا الأمر للمدرب".

وأشار محمد عبدالسلام إلى أنه لن يفعل الشرط الجزائي بعد تقدم طلعت يوسف باستقالته قائلا: "يوجد شرط جزائي بالفعل، لكني لن أطبق هذا الأمر، من يرغب في الرحيل فلن أقف في طريقه".

جدير بالذكر أن مصر المقاصة، الذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، يستعد حاليا لمواجهة بيراميدز يوم 30 إبريل الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من المسابقة.