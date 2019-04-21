مباريات الأحد.. ليفربول في مواجهة كارديف سيتي.. وقمة في الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا عن أهم المباريات بمختلف البطولات والمقرر أن تقام اليوم الأحد الموافق 21 إبريل 2019. الدوري الإنجليزي إيفرتون× مانشستر يونايتد - الموعد 14:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD . كارديف سيتي × ليفربول - الموعد 17:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. Advertisements آرسنال× كريستال بالاس - الموعد 17:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. الدوري الإسباني ريال مدريد× أتليتك بيلباو - الموعد 16:15 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3. الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان× موناكو - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 6.

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