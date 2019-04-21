أليغري بعد اللقب الخامس: محبطون للغاية

أكد المدير الفني ليفونتوس، ماسيمليانو أليغري، بعد أن قاد فريقه للقب “الإسكوديتو” الخامس على التوالي، الثامن توالياً للنادي، عقب فوزه السبت على فيورنتينا (2-1) ضمن الجولة 33 من “السيري آ”، أنه باق مع “البيانكونيري” في الموسم المقبل.

وأوضح أليغري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية، عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز ستاديوم، أنه سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع رئيس النادي، أندريا أنييلي، لوضع استراتيجية الموسم المقبل وتحديد احتياجات الفريق.

وأكد “يجب أن نحتفل خلال هذه الأيام باللقب. بالطبع أنا باق مع يوفنتوس، حيث أن عقدي ممتد لعام آخر، ولكني سأجلس مع الرئيس. الأمر لا يتعلق بالعقود، ولكن بوضع خطة مستقبليه للفريق، وتقييم ما تحقق هذا العام، والمراكز التي يحتاجها الفريق”.

وأضاف “سأجرب بعض اللاعبين خلال المباريات الخمس المتبقية، أريد تحديد إمكانات اللاعبين في بعض المراكز”.

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وأقر صاحب الـ51 عاماً بأنه متألم من توديع دوري الأبطال من دور الثمانية منذ أيام على يد أياكس أمستردام الهولندي، ولكنه أراد التركيز على فرحة الفوز بلقب الدوري الثامن على التوالي للفريق.

وأشار “الإقصاء سيظل عالقاً في الأذهان، ونجن محبطون للغاية، ولكننا حققنا اليوم إنجازاً مهماً. لقد توجنا بـ”الإسكوديتو” الذي يبدو سهلاً للبعض، ولكنه على النقيض تماماً. كنا الأفضل لأننا حافظنا على النسق الكبير على مدار 32 أو 33 مباراة”.

وحول المستوى المتراجع للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا هذا الموسم، سجل 10 أهداف فقط بعد 26 في الموسم الماضي، أكد أليغري أن صاحب القميص رقم ’10’ قدم بداية جيدة حتى يناير(كانون الثاني) الماضي، قبل أن تحدث له حالة من التراجع.

ويعد لقب اليوم هو الـ11 لأليغري مع “السيدة العجوز” منذ قدومه في يوليو(تموز) 2014 بواقع: 5 في “السيري آ” و4 في كأس إيطاليا و2 في كأس السوبر، ولكنه فشل في المقابل في حصد لقب “التشامبيونز ليغ” الذي كان قريبا في مناسبتين (2014-15 و2016-17) حيث خسرهما على يد قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد على الترتيب.