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رياضة | مانشستر سيتي يقترب من ضم "ميسي الجديد"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقترب من ضم " الجديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب مانشستر سيتي الإنجليزي الأرجنتيني تياجو ألمادا لاعب وسط فريق فيليز سارسفيلد الملقب بميسي الجديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة THE SUN الإنجليزية أن مانشستر سيتي مستعد لدفع 20 مليون جنيه إسترليني  للتعاقد مع ألمادا.

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ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع ألمادا ثم إعارته لـ نادي جيرونا الإسباني لحل مشكلته مع منظمة الفيفا.

وتم تصنيف اللاعب ألمادا على أنه واحدًا من العناصر الموهوبة في الأرجنتين خلال الفترة الحالية، كما أن مهاراته وقدراته تتشابه مع قدرات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الإسباني.

ويذكر أن مانشستر سيتي كان نجح بالأمس في الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بهدف دون رد في ، ليصعد مان سيتي مؤقتًا لصدارة البريميرليج.

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