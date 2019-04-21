رياضة | عماد متعب يشعل غضب جمهور الأهلي بسبب السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد متعب يشعل غضب جمهور الأهلي بسبب السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توالت ردود الأفعال الغاضبة من جماهير الأهلي على تصريحات عماد متعب لاعب الفريق السابق الذي دافع عن رحيل عبد الله السعيد إلى بيراميدز.

وأكد عماد متعب في تصريحات تليفزيونية مساء يوم الجمعة الماضي أن الأهلي أخطأ في التعامل مع أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد قبل توقيعه للزمالك ثم بيراميدز لأنه لم يستجب لمطالبه المادية ورأى أنها مبالغ فيها.

وقال عماد متعب إن عبد الله السعيد كان واضحًا في المفاوضات مع الأهلي وأخبرهم بامتلاكه عرضًا بقيمة كبيرة،وطالبهم برفع المقابل الذي يقدمونه للتجديد، قبل أن يخطروه بأن عرض النادي لن يزيد على الرقم المحدد الذي كان بعيدًا للغاية عن المعروض عليه ثم طالبوه بالرحيل على إذا كان يمتلك عرضًا كبيرًا.

وأضاف عماد متعب: "شيء طبيعي أن عبد الله عبد الله السعيد يمشي في الآخر لأن الفارق بين العرضين كان كبير جدًا.. لما رجعلك تاني أنت مشيته، طب روحتله ليه من الأول؟".

وتابع عماد متعب: "لماذا رفض الأهلي منح عبد الله السعيد المقابل المادي المناسب عند التجديد له، ثم ذهب لدفع عشرات الملايين لضم لاعبين جدد ورفع سقف الرواتب.. هذه الطريقة لابد أن تتغير فلا يوجد شئ اسمه سقف رواتب في كرة القدم".

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وانتفضت جماهير الأهلي ضد عماد متعب عبر السوشيال ميديا فقال أحدهم "الأهلي أكبر من متعب" ورد آخر "متعب يحاول تجميل عبد الله السعيد وتزييف الحقائق".

شوبير لمجلس الأهلي: خفوا من السوشيال ميديا

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في ظل تراجع نتائج القلعة الحمراء.

وقال شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": "كما تطالبون بعدم الضغط على اللاعبين فخفوا أنتم كمان من السوشيال ميديا لأنه ليس من العقول الرد باستمرار على السوشيال ميديا".

وأضاف شوبير: "فيه مسئول بيعمل حساب للسوشيال ميديا وهذا يؤثر على قراراته رغم أنه يجب أن يكون هو القائد باستمرار ولا ينظر لاعتبارات أخرى".