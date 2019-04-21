رياضة | أرسنال في فخ كريستال بالاس لخطف المركز الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال في فخ كريستال بالاس لخطف المركز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستضيف فريق أرسنال به محمد النني، نظيره كريستال بالاس في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 66 نقطة بينما كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة وتوتنهام في المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

ويخطط أرسنال لتحقيق الفوز اليوم لخطف المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بعد سقوط توتنهام في فخ الهزيمة أمام مانشستر سيتي أمس بهدف فودين.

ليفربول يفاوض خليفة محمد صلاح تمهيدا لرحيله

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لضم جناح ليل الفرنسي نيكولاس بيبي ليكون بديلًا لمحمد صلاح نجم الفريق حال رحيله في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن ليفربول اختار التعاقد مع الفرنسي نيكولاس بيبي هذا الصيف ليصبح خليفة محمد صلاح.

وأشارت إلى أن محمد صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول في ظل العروض المغرية لضمه من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

ريال مدريد يعطل انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في ضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة يوفنتوس تعيد التفكير في صفقة ضم صلاح مقابل السماح للأرجنتيني باولو ديبالا للانتقال لصفوف ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة السيدة العجوز تخشى فشل الصفقة في ظل وجود رغبة من ريال مدريد الإسباني لضم محمد صلاح إذا فشل في التعاقد مع إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.

أول مباراة ليورجن كلوب أمام برشلونة

يواجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فريق برشلونة الإسباني لأول مرة في تاريخه عندما يلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث يورجن كلوب عن حل لإيقاف خطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي صعد بالفريق لنصف النهائي من بوابة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فان ديك يعلن طريقة إيقاف ليونيل ميسي

رد فيرجيل فان ديك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي على طريقة إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فان ديك عن طريقة إيقاف ميسي: "لا أعرف طريقة إيقافه لأن الأمر يتعلق بالقيام بكل شيء معًا فلا تتعلق أبدا بمواجهة واحد ضد واحد أو مدافع ضد مهاجم".

وأضاف فان ديك: "الطريقة الوحيدة للدفاع بشكل جيد هي العمل معًا فلابد أن نلعب بشكل جماعي في كل الأحوال.. ميسي أفضل لاعب في العالم لكن سوف نرى".

موعد مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على برشلونة الإسباني يوم 30 من شهر أبريل على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة يوم 7 مايو المقبل على ملعب آنفيلد.

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وتأهل ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح إلى نصف النهائي بعد إقصاء بورتو البرتغالي من دور الثمانية بينما أطاح برشلونة بمانشستر يونايتد الإنجليزي.

ريال مدريد يتأهب لأكبر صفقة في تاريخه

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لأكبر صفقة في تاريخه خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وذكر موقع "le10sport"، أن النادي الملكي يعتزم عقد صفقتين من العيار الثقيل، حيث تتمثل الأولى في ضم إيدين هازارد، نجم تشيلسي، مقابل 100 مليون يورو.

أما الثانية، فخصص لها الميرينجي ضعف قيمة الأولى على الأقل، ولكن دون تحديد نجم بعينه.

وأضاف الموقع أن قائمة أهداف الصفقة الثانية، تضم العديد من اللاعبين، يتصدرهم نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وزميله كيليان مبابي، بالإضافة إلى هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وأفاد "le10sport" أن ريال مدريد، مستعد لإيصال قيمة الصفقة الثانية إلى 300 مليون يورو، خاصةً إذا كان اللاعب المستهدف هو نيمار أو مبابي.

يذكر أن أغلى صفقة في تاريخ اللعبة، هي التي انتقل بها نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".