رياضة | شوبير لمجلس الأهلي: خفوا من السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير لمجلس الأهلي: خفوا من السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في ظل تراجع نتائج القلعة الحمراء.

وقال شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": "كما تطالبون بعدم الضغط على اللاعبين فخفوا أنتم كمان من السوشيال ميديا لأنه ليس من العقول الرد باستمرار على السوشيال ميديا".

وأضاف شوبير: "فيه مسئول بيعمل حساب للسوشيال ميديا وهذا يؤثر على قراراته رغم أنه يجب أن يكون هو القائد باستمرار ولا ينظر لاعتبارات أخرى".

باتريس كارتيرون في مهمة إشعال الدوري المغربي

تستضيف مدينة مراكش في الساعة الخامسة مساء اليوم مباراة الرجاء بقيادة باتريس كارتيرون مع الوداد في قمة منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المغربي.

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ويتصدر الوداد جدول الدوري المغربي برصيد 52 نقطة بفارق 9 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني الذي يمتلك مباراة مؤجلة في رصيده أمام الرجاء وهو ما يعني أن فوز كارتيرون بمباراة اليوم واللقاء المؤجل سيجعل الفارق 3 نقاط فقط.

ويخوض الرجاء مباراة ديربي كازابلانكا تحت قيادة مدربه باتريس كارتيرون منتشيًا بسلسلة نتائج إيجابية حيث حقق 5 انتصارات متتالية في الدوري المغربي.

وودع الرجاء منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية من دور المجموعات، إلا أنه عوض ذلك الإحباط بتتويج تاريخي بكأس السوبر الأفريقي، بعدما تغلب على الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وسبق لكارتيرون تدريب الأهلي المصري ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسر من الترجي بثلاثية نظيفة مما تسبب في إقالته.