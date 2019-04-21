رياضة | باتريس كارتيرون في مهمة إشعال الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باتريس كارتيرون في مهمة إشعال الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف مدينة مراكش في الساعة الخامسة مساء اليوم مباراة الرجاء بقيادة باتريس كارتيرون مع الوداد في قمة منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المغربي.

ويتصدر الوداد جدول الدوري المغربي برصيد 52 نقطة بفارق 9 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني الذي يمتلك مباراة مؤجلة في رصيده أمام الرجاء وهو ما يعني أن فوز كارتيرون بمباراة اليوم واللقاء المؤجل سيجعل الفارق 3 نقاط فقط.

ويخوض الرجاء مباراة ديربي كازابلانكا تحت قيادة مدربه باتريس كارتيرون منتشيًا بسلسلة نتائج إيجابية حيث حقق 5 انتصارات متتالية في الدوري المغربي.

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وودع الرجاء منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية من دور المجموعات، إلا أنه عوض ذلك الإحباط بتتويج تاريخي بكأس السوبر الأفريقي، بعدما تغلب على الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وسبق لكارتيرون تدريب الأهلي المصري ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسر من الترجي بثلاثية نظيفة مما تسبب في إقالته.