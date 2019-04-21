رياضة | الهلال يتحدى الاستقلال الإيراني.. والعين في مهمة صعبة أمام الدحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يتحدى الاستقلال الإيراني.. والعين في مهمة صعبة أمام الدحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمنى الهلال السعودي الجريح ألا يتأثر بالإرهاق البدني حين يواجه الاستقلال الإيراني، من أجل الثأر في المجموعة الثالثة القوية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي تشهد قمة عربية بين العين الإماراتي وضيفه الدحيل القطري بعد غد الثلاثاء.

ويتصدر الهلال المجموعة بست نقاط رغم الخسارة 2-1 من الاستقلال في الجولة الماضية بفارق نقطتين عن الفريق الإيراني، والدحيل، بينما يتذيل العين الترتيب بنقطتين فقط.

ويشتكي الهلال من تكدس المباريات خلال وقت قصير في خضم الصراع الشرس مع النصر على لقب الدوري السعودي للمحترفين، كما تأثر نفسياً بخسارة نهائي كأس العرب للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي في الدقائق الأخيرة بمدينة العين الإماراتية الخميس الماضي.

ويعود الهلال إلى الإمارات سريعاً لمواجهة الاستقلال في أرض محايد،ة بعد أن خسر أمامه في الدوحة في وقت سابق هذا الشهر.

ويسعى المدرب الكرواتي زوران ماميتش لتخفيف الضغوط عنه بالفوز لتعزيز الصدارة، ومن ثم الانشغال بالمنافسة المحلية إذ يتأخر بفارق نقطة واحدة عن النصر لكن تتبقى للهلال مباراة بالدوري.

ويسعى العين، الذي يعيش مدربه خوان كارلوس جاريدو تحت ضغط أيضا، لتجنب تعثر جديد قد يطيح به من المنافسة بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في أول ثلاث جولات.

وبعد أن خرج من المنافسة على لقب دوري المحترفين الإماراتي بنسبة كبيرة بعد التراجع للمركز الرابع ينشد العين صحوة في المسابقة القارية وهو ما يهدف له الدحيل أيضا بعد خسارة لقب دوري نجوم قطر لصالح السد.

صحوة منتظرة

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ويسعى الأهلي السعودي لتصحيح أوضاعه بعد إقالة المدرب خورخي فوساتي عندما يواجه بيروزي الإيراني في دبي اليوم الأحد.

ويتذيل الأهلي المجموعة الرابعة بثلاث نقاط لكنه يتأخر بنقطتين فقط عن المتصدر باختاكور من أوزبكستان بينما يملك السد أربع نقاط مثل بيروزي الإيراني.

وسيقطع الاتحاد خطوة كبيرة نحو التأهل لدور 16 إذا عاد بفوز من ملعب لوكوموتيف طشقند بالمجموعة الثانية، مستغلاً صحوته الأخيرة في الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد المجموعة بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي، الذي يستضيف الريان القطري صاحب ثلاث نقاط، ويعيش فترة جيدة بعد ثلاثة انتصارات متتالية أبعدته عن شبح الهبوط في السعودية تتضمن الفوز على النصر المتصدر الحالي.

وسيعتمد الزوراء العراقي على الأجواء الحماسية في كربلاء للتفوق على النصر السعودي والاقتراب من الدور المقبل.

وحقق الزوراء فوزاً كاسحاً 5-0 على الوصل الإماراتي في مباراته السابقة في كربلاء، لكنه خسر 4-1 من النصر في السعودية في الجولة الماضية.

وتبدو كل الفرص متاحة في المجموعة الأولى، إذ يملك الزوراء أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط للنصر والوصل، لكن ذوب آهان الإيراني صاحب ست نقاط سيكون مرشحاً لتعزيز صدارته حين يستضيف الوصل يوم الثلاثاء.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور 16.