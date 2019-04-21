رياضة | ليفربول ومحمد صلاح في مهمة سهلة أمام كارديف سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ومحمد صلاح في مهمة سهلة أمام كارديف سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره كارديف سيتي، في اللقاء المقرر له اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

من المفترض أن تكون مهمة ليفربول سهلة نسبياً، عندما يخرج لملاقاة مضيفه كارديف سيتي، الذي يصارع من أجل البقاء، ولكن كارديف يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما أنعش آماله في البقاء، عقب فوزه الثمين 2-0 على مضيفه برايتون الثلاثاء الماضي، إذ بات يبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الأمان.

وفي المقابل يرغب ليفربول المنتشي بتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أن يستعيد الصدارة التي فقدها أمام مانشستر سيتي، والتتويج بلقب غائب عن خزائنه من 1990.

وفي مباراة أخرة يلتقي آرسنال، صاحب المركز الرابع، مع ضيفه كريستال بالاس اليوم أيضاً، فيما يستضيف تشيلسي، الذي يحتل المركز الخامس، فريق بيرنلي غداً الإثنين.