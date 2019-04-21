رياضة | 8 مباريات في انطلاق دور الـ 16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 مباريات في انطلاق دور الـ 16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الأحد، مباريات دور الستة عشر من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، والمقامة على أرض مصر .

وتشهد مباريات دور الستة عشر العديد من المباريات الهامة والقوية، على مستوى الرجال، في الواحدة إلا الربع يلتقي الويلزي جولي ماكين مع النيوزيلندي باول كول، وفي نفس التوقيت يتنافس كلا من الألماني سيون روزينيز والإنجليزي أدريات وولر، في السابعة والربع يلتقي المصنف الأول عالميا علي فرج، لاعب أندية وادي دجلة، مع البيروفي دييجو إلياس، وفي تمام التاسعة إلا الربع يخوض المصري طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا مباراة قوية أمام الهندي سوراف غوزال.

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وعلى الصعيد النسائي، في الثانية عشر ظهرا ، تخوض المصرية مريم متولي مباراة ضعبة أمام النيوزلندية جولي كينج، وفي نفس التوقيت تلعب الإنجليزية لورا ماسورو مع الأمريكية أماندا صبحي، في السادسة والنصف تلعب المصرية المصنفة الأولى عالميا رنيم الوليلي لاعبة أندية وادي دجلة مع البلجيكية تين جيليس، وفي الثامنة تلتقي المصنفة الثالثة عالميا نور الطيب مع مواطنتها المصرية سلمي هاني المصنفة رقم 12 على مستوى العالم.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.