رياضة | مواعيد مباريات اليوم 21-4-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم 21-4-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد والموافق 21/4/2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات ونرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

- الدوري الانجليزي:

* إيفرتون × مانشستر يونايتد: اليوم في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

* كارديف × ليفربول: اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

* آرسنال × كريستال بالاس: اليوم في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

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- الدوري الاسباني:

* ريال مدريد × أتلتيك بلباو: اليوم في تمام الساعة الـ4:15 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD

- الدوري الالماني:

* فرايبورج × بروسيا دورتموند: اليوم في تمام الساعة الـ3:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

- الدوري الفرنسي:

* باريس × موناكو: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 6 HD