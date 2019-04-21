الامارات | أطفال يعوضون مدرباً عن دراجته التي سرقت

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال يعوضون مدرباً عن دراجته التي سرقت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح مجموعة من الأطفال الذين ارتبطوا بصداقة مع الأرجنتيني خورخي سامباولي، دراجة جديدة لمدرب سانتوس الذي ينافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب سرقة دراجته خارج بنك في المدينة الساحلية الأسبوع الماضي.

ووفقاً لوكالة رويترز أهدى الأطفال، المرتبطين بالنادي، سامباولي دراجة جديدة اليوم السبت عقب يومين من انتشار قصة سرقة دراجته.

وترك سامباولي، الذي تعاقد مع سانتوس في ديسمبر الماضي وبات يعرف بركوبه الدراجات في المدينة، دراجته بدون قفل خارج بنك ولم يجدها عندما خرج.

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وكتب حساب سانتوس على تويتر أن الأطفال منحوه دراجة جديدة "حتى يتمكن من مواصلة التنقل بالدراجات" إلى جانب صور للمدرب والدراجة وأصدقائه من الصبية.

وكان سامباولي، المدرب السابق لتشيلي والأرجنتين واشبيلية، قد أقام صداقة مع الأطفال عقب تسلقهم الأشجار خارج مركز تدريب سانتوس لمتابعة تدريبات اللاعبين.