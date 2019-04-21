شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الاحد 21-4-2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الزمالك اليوم الاحد 21-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها جروس المدير الفنى للفريق الأبيض يدرس نقاط قوة وضعف بيراميدز عن طريق مشاهدة مواجهة الأهلى.

الزمالك ضد بيراميدز، حيث يلتقى الفريقان يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك ضد بيراميدز ، بعد أن منح السويسري كرستيان جروس راحة سلبية للاعبين أمس بعد مواجهة الاسماعيلى التى تفوق فيها الأبيض بهدفين دون رد واستعاد صدارة الجدول مرة أخرى برصيد 58 ، وجاء الراحة لتجنب إرهاق اللاعبين قبل لقاء بيراميدز.

اكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، بخوض تدريبات بدنية قوية في جيمانيزيوم النادي بمران الفريق اليوم، الذى أقيم على ملعب النادى استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements





حرص الخواجة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على مشاهدة تسجيل لمباراة الأهلى وبيراميدز التى جمعتهما مساء الخميس الماضى، على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدورى الممتاز، والتى فاز بها بيراميدز بهدف دون رد.

واستعان جروس بتسجيل لمباراة الأهلى وبيراميدز من أجل فك طلاسم الأخير، والوقوف على نقاط القوة والضعف وكذلك طرق اللعب التى تتغير على مدار شوطى المباراة، وذلك قبل المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

يحسم خالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، موقفه من تولى تدريب المقاصة من عدمه، خلال الساعات المقبلة، بعدما فتحت إدارة النادى الفيومى خطوط إتصال معه خلال الساعات الماضية من أجل تولى المهمة الفنية لقيادة الفريق الفيومى خلفا لطلعت يوسف الذى تقدم باستقالته عقب نهاية لقاء فريقه مع الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وينتظر خالد جلال حسم موقفه من العودة إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة من عدمه لقيادة الفريق الأبيض بعد نهاية عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الحالى للفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وذلك قبل موافقته على عرض المقاصة.