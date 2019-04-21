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جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الاهلى اليوم الاحد 21-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها شريف إكرامى حارس مرمى المارد الأحمر يخمد غضب جماهير التتش خلال مران الفريق استعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الدورى المصرى.

تفاصيل اجتماع محمود الخطيب واللاعبين بالنادي الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا مطولًا مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى، ولاعبي الفريق قبل خوض التدريبات الجماعية اليوم، السبت، وذلك بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى.

حرص شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التوجه إلى جمهور الفريق الأحمر من أعضاء الجمعية العمومية بعد هجومهم على لاعبي الفريق خلال مران اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطالب شريف إكرامي الجماهير بالهدوء والصبر على الفريق حتى نهاية الموسم، كما وعدهم بالقتال في المباريات المقبلة حتى الفوز بلقب الدوري وكأس مصر.

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وقال إكرامي للجمهور: "اصبروا بس على الفرقة يا جماعة، والله كل حاجه هتتصلح، عندنا مباراة مهمة يا رجالة، والله كل حاجه هتتصلح بس خفوا شوية على اللعيبة".

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

يخضع رمضان صبحى وإسلام محارب ومحمد هانى، ثلاثى الأهلى لفحص طبى اليوم السبت قبل انطلاق مران الفريق، لتحديد موعد مشاركتهم فى المران الجماعى، وتحديد مدى جاهزيتهم للتواجد مع الاحمر خلال المرحلة المقبلة.

ويخضع الثلاثى الاهلاوى لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الفترة الأخيرة، للتعافى من الإصابة، فيما يتحدد اليوم موعد مشاركتهم فى المران الجماعى بعد الخضوع للفحص الطبى، ويؤدى الأهلى مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المصرى التى تقام يوم الخميس المقبل والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ19 فى بطولة الدورى العام.