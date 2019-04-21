الطلائع يستعيد رزق وعموري أمام الأهلي وغياب صلاح...

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جدة - عمرو شويل يستعيد فريق طلائع الجيش خدمات الثنائى محمد رزق وعمورى لاعبا الفريق فى مباراة الأهلى المقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس ، بسبب الإيقاف . وغاب الثنائى عن مباراة الجونة التى خسرها بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدوري بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث . Advertisements بينما يغيب عاصم صلاح الظهير الأيسر للفريق ، بسبب الإيقاف . وحصل عاصم صلاح على الانذار الثالث فى مباراة الجونة . ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 36 هدف .

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