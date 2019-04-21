شكرا لقرائتكم الخطيب لنجوم الأهلي: الدلع ممنوع ملكوش حجة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى اللاعبين من التهاون مرة أخرى بعد السقوط أمام بيراميدز وشدد رئيس النادي على أنه لن يسمح بتكرار الخسائر وستكون هناك عقوبات قاسية ضد الجميع خاصة وأن الجميع في النادي يحصر على توفير كل سُبل الدعم للفريق كما ن الجماهير تساند الفريق بقوة مثلما حدث عقب الخروج الافريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي ببرج العرب حيث هتفت الجماهير للاعبين عقب المباراة وطالبتهم بنسيان الخروج الافريقي والتركيز للفوز بالدوري.
وعقد الخطيب أمس السبت جلسة عاصفة مع اللاعبين أمس السبت أكد خلالها أن مصالحة الجماهير خلال الفترة المقبلة والبداية فى مواجهة المصري يوم الخميس المقبل أصبحت أمر وجوبي.
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