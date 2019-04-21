الخطيب يرفض "التغيير" ويقرر بقاء لاسارتي لنهاية الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
رفض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحلول المُقترحة التى تلقاها خلال الفترة الماضية بإجراء تعديلات في الجهاز الفني على خلفية النتائج السلبية التى حققها الفريق في الفترة الماضية، والتى كان أخرها الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الدوري ومن قبلها الخروج من بطولة أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.
وقال مصدر في القلعة الحمراء أن رئيس النادي تلقى على مدار الأيام الماضية اقتراحات بإجراء تغييرات في الجهاز الفني سواء بإقالة لاسارتي المدير الفني أو إجراء تعديلات في الجهاز المعاون للمدير الفني، لكن الخطيب رفض هذه الحلول جملة وتفصيلاً مؤكداً أن الاستقرار أمر مهم للغاية في المرحلة المقبلة .
وأوضح المصدر أن الخطيب قرر الأبقاء على الجهاز الفني حتى نهاية الموسم خاصة وأن الفريق مازال يمتلك فرصة قوية للفوز ببطولة الدوري الممتاز، وشدد المصدر على أن بيبو لا يرغب في إجراء تغييرات من شأنها إثارة حالة من البلبلة داخل الفريق لاسيما وأن الفريق مازال ينافس في أكثر من بطولة منها ايضاً بطولة كأس مصر وكذلك لقب السوبر المحلي لذا فإنه من الأفضل حسب رؤية الخطيب الإبقاء على لاسارتي ومعاونيه حتى نهاية الموسم على أقل تقدير ليكون التقييم شاملاً لتجربة لاسارتي.
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