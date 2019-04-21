شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفقد حماده ناصر أمام الزمالك بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفقد الإنتاج الحربى خدمات لاعبه حمادة ناصر فى مباراته المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت بسبب الإيقاف وحصل حمادة ناصر على الإنذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب التى خسرها الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .

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