شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدرس تعديل مركز "زيزو" أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم، على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة بيراميدز التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، وتُعد الثلاثة نقاط فى هذه المباراة بمثابة فض الاشتباك على صدارة البطولة.

وستشهد تدريبات الزمالك اليوم بعض التدريبات التخصصية للمهاجمين والمدافعين ولاعبى الوسط، بجانب مران على الكرات الثابتة والعرضيات من أجل استغلالها فى مواجهة بيراميدز، حيث حرص جروس على إعداد برنامج تدريبى لتأهيل جميع اللاعبين للمواجهة القادمة من أجل الظهور بأفضل صورة بدنية وفنية، مع علاج بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين مؤخرًا لتجنب حدوثها أمام بيراميدز.

فيما يدرس السويسرى كريستيان جروس، تعديل مركز أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الفريق، فى لقاء بيراميدز، حيث يفكر فى الدفع به بجوار طارق حامد فى خط الوسط، وذلك تعويضًا لغياب الدولى التونسى فرجانى ساسى المُصاب، والذى يبتعد عن الفريق الأبيض قرابة الشهرين، حيث سيبدأ برنامجه التأهيلى خلال الأسبوع الجارى، فى تونس تحت إشراف طبيب المنتخب التونسى، تمهيدًا لتجهيزه للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، ويدرس جروس إشراك "زيزو" فى هذا المركز وذلك لاستغلال التمريرات الطولية الجيدة التى يتقنها اللاعب، بجانب التزامه الدفاعى والهجومى بصورة جيدة، ما جعل جروس يفكر فى تغيير مركزه، مع إعادة محمود كهربا، لقيادة الجناح الأيسر بعد التأكد من جاهزيته.