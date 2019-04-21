رياضة | اليوم.. الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف فريق الإسماعيلى، اليوم الأحد، بقيادة البلجيكى سيدومير، تدريباته بعدما منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة الزمالك التى أنتهت بخسارته بهدفين مقابل لا شىء.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة، الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الــ30 بالدورى المحلى.

ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 37 نقطة بينما يقبع دجلة بالمركز الـ12 برصيد 31 نقطة.