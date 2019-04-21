رياضة | لاسارتي يستعين بالزمالك لدراسة نقاط القوة والضعف في المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يستعين بالزمالك لدراسة نقاط القوة والضعف في المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على طلب تقرير شامل من جهازه المعاون عن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي أقيمت مؤخرًا بين الفريقين، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل واحد في بطولة الدوري.

Advertisements

وجاء طلب المدير الفني بتجهيز التقرير الخاص، نظرًا لأهمية دراسة فريق المصري البورسعيدي، لمعرفة طريقة لعبه خاصة أمام الفرق الكبرى، وتحديد بعض الأمور الفنية الخاصة داخل الملعب، لتجهيز الخطة المناسبة للفوز على المصري، واستكمال مشوار بطولة الدوري، خاصة بعد أن قدم المصري واحدة من أفضل مبارياته أمام الزمالك واستحق الفوز عن جدارة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 58 نقطة جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وخسر 4 وتعادل في مثلها