رياضة | أرسنال يعثر على بديل رامسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يعثر على بديل رامسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية ألمانية، اليوم السبت، أن نادي أرسنال الإنجليزي، قد عثر على البديل الأفضلن لتعويض لاعبه الويلزي أرون رامسي، في الصيف القادم.

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ومن المقرر أن يرحل رامسي عن صفوف الجانرز، في ظل عدم قناعة المدرب الإسباني أوناي إيمري بقدراته، ويعد نادي يوفنتوس الإيطالي هو الأقرب للتعاقد معه.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن أرسنال يتطلع إلى للتعاقد مع لاعب خط وسط هوفنهايم الألماني "كريم دميرباي" ليحل محل رامزي، حيث يبلغ الشرط الجزائي لـ كريم 22 مليون جنيه إسترليني.