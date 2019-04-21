رياضة | موعد مباراة الرجاء ضد الوداد في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الرجاء ضد الوداد في الدوري المغربي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد جماهير الكرة المغربية للاستمتاع بمشاهدة مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي الرجاء والوداد في مواجهة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المغربي.

وستنطلق مباراة الرجاء مع الوداد على ملعب مراكش وذلك اليوم الأحد 21/4/2019 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت الإمارات والرابعة بتوقيت المغرب.

ويحتل نادي الوداد المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري المغربي برصيد 52 نقطة ويدخل المباراة على أمل حصد النقاط الثلاثة وحسم لقب المسابقة لصالحه.

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بينما يدخل الرجاء صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة، المباراة وعينه على النقاط الثلاثة للاقتراب من الوداد فإذا فاز سيكون الفارق بين الفريقين فقط 6 نقاط.

وستكون مباراة الوداد مع الرجاء في الدوري المغربي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة المغربية الرياضية بتعليق محمد عبدالي بينما ستذاع عبر بي إن سبورت HD بصوت التونسي عصام الشوالي.

والجدير بالذكر فأن مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت لصالح الوداد بهدف دون مقابل على حساب الرجاء الرياضي.