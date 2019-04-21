رياضة | الزمالك يحفز مدافع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحفز مدافع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء، من جديد مع محمد عبدالغنى، مدافع الفريق، بشأن تعديل عقده ورفع القيمة المالية له بعد تألقه خلال الفترة الماضية وظهوره بشكل مميز.

وأكد أمير، للاعب، أن تعديل عقده فى حسابات إدارة النادى، وذلك لتحفيزه للحفاظ على مستواه الذى يظهر به مع الفريق حالياً.

ويقدم عبد الغني موسما جيدا مع الزمالك هذا العام، وظهر بشكل ملفت جعله ينال ثقة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.