رياضة | دي خيا وبوجبا يضعان مانشستر يونايتد في ورطة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا وبوجبا يضعان مانشستر يونايتد في ورطة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع كلا من الفرنسي بول بوجبا والإسباني ديفيد دي خيا، نجمي فريق مانشسستر يونايتد الإنجليزي، إدارة الناي في ورطة كبيرة.

وبحسب ما ذكرته صيفة "تايمز" البريطانية، فإن الثنائي دي خيا و بوجبا طالبوا إدارة اليونايتد زيادة كبيرة في الأجور في حال فشل الفريق تحقيق مركز من المراكز الأربعة الاولى في الدوري المؤهلة للأبطال الموسم المقبل.

ويسعى مانشستر يونايتد للحفاظ على خدمات الثنائي بصفوف الفريق لأطول فترة ممكنة، خاصة دي خيا الذي يتبقى عام فقط على نهاية عقده مع النادي.

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ويتقاضى دي خيا 200 ألف جنيه استرليني في الإسبوع، ووفقاً لصحيفة "تايمز"، فإنه يطلب زيادة كبيرة على أجره الحالي.

وفي السياق ذاته، فإن الفرنسي بول بوجبا، الذي يحصل على 290 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، وهناك اهتمام كبير من ريال مدريد بضمه.

ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة، هي اللائحة بأجور مانشستر يونايتد، التي تنص على خصم 25% من رواتب اللاعبين في حالة عدم التأهل للأبطال.