بيبو يساند لاسارتى وجهازه حتى اللحظة الأخيرة...

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جدة - عمرو شويل رفض محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى الحلول المُقترحة التى تلقاها خلال الفترة الماضية بأجراء تعديلات في الجهاز الفني على خلفية النتائج السلبية التى حققها الفريق في الفترة الماضية، والتى كان أخرها الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الدوري ومن قبلها الخروج من بطولة أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن رئيس النادي تلقى على مدار الأيام الماضية اقتراحات بإجراء تغييرات في الجهاز الفني سواء بإقالة لاسارتي المدير الفني أو إجراء تغييرات في الجهاز المعاون للمدير الفني لكن الخطيب رفض هذه الحلول جملة وتفصيلاً مؤكداً أن الاستقرار أمر مهم للغاية في المرحلة المقبلة .

وأوضح المصدر أن الخطيب قرر الأبقاء على الجهاز الفني حتى نهاية الموسم خاصة وأن الفريق مازال يمتلك فرصة قوية للفوز ببطولة الدوري الممتاز ، وشدد المصدر على أن الخطيب لا يرغب في أجراء تغييرات من شأنها إثارة حالة من البلبلة داخل الفريق لاسيما وأن الفريق مازال ينافس في أكثر من بطولة منها ايضاً بطولة كأس مصر وكذلك لقب السوبر المحلي لذا فإنه من الأفضل حسب رؤية الخطيب الإبقاء على لاسارتي ومعاونيه حتى نهاية الموسم على أقل تقدير ليكون التقييم شاملاً لتجربة لاسارتي.