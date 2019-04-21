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جدة - عمرو شويل اخبار الدورى المصرى اليوم الاحد 21-4-2019



شهدت اخبار الدورى المصرى اليوم الاحد 21-4-2019 العديد من الأحداث المهمة والتى يأت ى على رأسها قرار مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة بتقديم احتجاجا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم اعتراضا على نتيجة مباراة الفريق أمام بتروجت.

مكافأة خاصة للاعبي بتروجت بعد الفوز على النجوم

أعلن نادى بتروجت صرف مكافأت خاصة للاعبين بعد الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما على أرضية ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى .

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قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة التقدم باحتجاجا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم اعتراضا على نتيجة مباراة الفريق الأول أمام نادي بتروجيت والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.

وجاء اعتراض نادي النجوم نتيجة تواجد محمد عودة المدير الفني لنادي بتروجيت داخل الملعب مع بداية الشوط الثاني أثناء تقدم نادي النجوم بهدف نظيف وحتى نهاية المباراة برغم تعرضه للطرد المباراة الماضية لنادي بتروجيت أمام مصر المقاصة.

قال محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا إن ملف نظام بيع تذاكر المباريات على رأس أولويات عمله لما يمثله من أهمية للشعب المصري، وأنه ينتظر الاجتماع مع الجهة المسؤولة عنه لمناقشته وإقراره.