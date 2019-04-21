شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحسم مصير سيدومير نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادى الاسماعيلى تأجيل حسم مصير البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق الكروى الاول، إلى فترة توقف الدوري أثناء بطولة الأمم الافريقية التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ليكون هناك متسع من الوقت للتعاقد مع مدرب جديد يستطيع إعادة تقييم اللاعبين قبل عودة المسابقة للانطلاق مرة أخرى.

وتراجعت نتائج الدراويش فى الفترة الأخيرة تحت قيادة سيدومير وباتت فرص استمراره مع الاسماعيلى صعبة، حيث أدار الخواجة البلجيكى هذا الموسم 14 لقاء فى الدورى ، فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وهزم بمباراتين وسجل الفريق 15 هدفا بشباك المنافسين وتلقى 11 هدف.. ويحتل الفريق حاليا المركز السابع برصيد 37 نقطة .