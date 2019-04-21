شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُغازل اللاعبين بـ"المكافآت الاستثنائية" لفض اشتباك صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على رصد مكافآت خاصة واستثنائية من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات المحلية وذلك فى مباراة بيراميدز القادمة التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، وتُعد الثلاثة نقاط فى هذه المباراة بمثابة فض الاشتباك على صدارة البطولة.

فيما طلبت إدارة الزمالك من اللاعبين ضرورة مواصلة القتال من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب الدورى فى ظل المنافسة المتلاحقة من جانب بيراميدز والأهلى، كما حرصت إدارة القلعة البيضاء على غلق كل الملفات فى المرحلة الحالية من أجل التركيز فقط فى مباراة بيراميدز، حيث أشادت إدارة الكرة بالنادى بتصحيح السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، لعدد من الأخطاء التى تسببت فى فقدان بعض النقاط فى المباريات السابقة لمباراة الإسماعيلى الأخيرة التى حقق فيها الفريق الأبيض الفوز بثنائية نظيفة ساهمت فى إعادته لصدارة جدول ترتيب البطولة فى اللقاء الذى أقيم يوم الخميس المقبل، الذى شهد أيضًا هزيمة الأهلى من بيراميدز بهدف نظيف، لتعود الصدارة للفريق الأبيض.