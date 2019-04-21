شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يعيد بهاء مجدى للدكة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على الدفع بعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، فى التشكيل الأساسى أمام بيراميدز بعد وصوله للجاهزية البدنية والفنية للمباراة، وذلك على حساب بهاء مجدى الذى شارك أساسيًا فى لقاء الإسماعيلى الماضى، حيث تمت إراحة عبدالله جمعة والاكتفاء بمشاركته فى أخر عشرة دقائق من عمر مباراة الدراويش التى انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة حيث سيحرص جروس على عقد جلسة سريعة مع اللاعب، على هامش التدريبات للتأكيد على الأدوار الدفاعية والهجومية فى لقاء بيراميدز القادم.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز بعد غد الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، وتُعد الثلاثة نقاط فى هذه المباراة بمثابة فض الاشتباك على صدارة البطولة.