الطلائع يستعيد جهود محمد رزق وعمورى أمام الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق طلائع الجيش خدمات الثنائى محمد رزق وعمورى لاعبا الفريق فى مباراة الأهلى المقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس، بسبب الإيقاف . وغاب الثنائى عن مباراة الجونة التى خسرها بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدوري بسبب الايقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث . Advertisements ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 36 هدف .

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