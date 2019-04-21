مصراوي - كتب- علي البهجي:
تحدث تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن مواجهة فريقه أمام الزمالك، في لقاء مقرر له مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الممتاز.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" ماتش الزمالك صعب، التعادل حلو، مع اني حاسس ان بيراميدز حيخسر، والشناوي سيضيعنا".
ويحتاج الزمالك إلى الفوز على بيراميدز من أجل الانفراد بصدارة الدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل.
واستطاع الزمالك استعادة صدارة الدوري الممتاز بعد خسارة الأهلي...
كانت هذه تفاصيل خبر توقع وأمنية وتحذير ضمن 4 رسائل لتركي آل الشيخ قبل مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.